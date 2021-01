Pas d’inquiétude, NVIDIA n’abandonne pas les RTX 3000 Founders Edition

La disparation des RTX 3090, RTX 3080 et RTX 3070 FE de la boutique de NVIDIA était due à un problème technique.

En effectuant sa petite promenade quotidienne sur la boutique de NVIDIA, Igor Wallossek a eu une mauvaise surprise ce matin. En effet, le site ne recensait plus les références Founders Edition des RTX 3000 Ampere ; celles-ci s’étaient comme volatilisées. Par conséquent, seuls les modèles des partenaires AIB étaient listés. Or, ces cartes coûtent plus cher. Bonne nouvelle, les RTX 3000 FE sont bien de retour.

NVIDIA a rapidement réagi. La société a informé Igor Wallossek que cette disparition était simplement causée par un souci technique sur son site ; que les cartes FE reprendraient rapidement leur place dans sa boutique.

De retour, mais toujours en rupture

Le bug est désormais corrigé : les RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 Founders Edition apparaissent bien sur le shop de NVIDIA. Hélas, pas de miracle sur un point en revanche : elles sont toujours en rupture de stock.

Source : Igor’s Lab