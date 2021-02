Philips dévoile son écran 242B1G, un 24 pouces équipé d’une dalle IPS Full HD

Nouvel écran chez Philips, le Philips 242B1G. Ce modèle 24 pouces plutôt modeste embarque une dalle IPS Full HD. La fréquence de rafraîchissement est de 75 Hz.

Le temps de réponse gris à gris est de 4 ms ; le rapport de contraste typique, de 1000:1 ; la luminosité de 250 cd/m2. Le moniteur couvre 78 % du NTSC et 102 % du sRGB. La connectique comprend un port VGA, un DVI-D, un DisplayPort 1.2 et un HDMI 1.4. Quatre ports USB 3.2 sont également présents, ainsi qu’une paire de haut-parleurs de 2 W.

Capteur PowerSensor et mode 0 W

En matière d’ergonomie, l’écran est juché sur un pied réglable en hauteur sur 150 mm. Il propose un mode portrait et offre divers angles de rotation / inclinaison.

Pour plaire aux clients, ce Philips 242B1G joue la carte écolo. Cela se traduit par des parties plastiques et métalliques ainsi qu’un emballage 100 % recyclables, par un capteur PowerSensor qui détecte la présence ou non d’un utilisateur et adapte la luminosité en fonction, ou encore d’un bouton permettant d’éteindre complètement l’écran.

Ce moniteur Pilips 242B1G arrivera dans le courant du mois à un tarif de 209 euros.