Philips lance ses deux premiers micro-casques gaming

Deux références filaires qui vont à l’essentiel, les TAGH301BL et TAGH401BL, vendues respectivement 38 et 60 euros.

Philips dévoile ses deux premiers micro-casques gaming, les Philips TAGH301BL et Philips TAGH401BL. Ce sont deux modèles filaires à arceau qui adoptent un design circum-aural.

TAGH301BL TAGH401BL

Les deux références embarquent des haut-parleurs de 40 mm en néodyme. Sur un plan sonore, leurs spécificités techniques sont identiques. L’impédance est de 32 ohms, la puissance d’entrée maximale de 20 mW et la sensibilité de 102 dB. La réponse en fréquence couvre une plage habituelle de 20 – 20 000 Hz. Les deux casques proposent une molette de réglage du volume ainsi qu’un bouton de désactivation du son.

Son Dirac HD et 3D pour le TAGH401BL

Le Philips TAGH301BL est légèrement plus léger que son partenaire, avec un poids de 211 grammes contre 250 grammes pour le TAGH401BL. La longueur de son câble USB 2.0 est également plus courte : 180 cm au lieu de 250 cm. En matière de confort, les deux casques profitent d’un « arceau rembourré réglable » et de « coques recouvertes d’une matière fraîche au toucher ».

Outre ces détails, la principale différence entre les deux modèles est la présence d’un commutateur de son Dirac HD et 3D pour le TAGH401BL. Ce dernier offre une « technologie audio professionnelle Dirac HD/3D [qui] améliore significativement la qualité sonore, avec un positionnement spatial précis ainsi qu’une acoustique naturelle et transparente » selon Philips.

L’entreprise mettra en vente ces casques pour jeux TAGH301BL et TAGH401BL dans le courant du mois. Les tarifs recommandés sont de 37,90 et 59,90 euros respectivement.

