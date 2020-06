Philips propose un écran 27 pouces en Full HD avec une dalle IPS à 75 Hz

Après avoir présenté le 346P1CRH, un écran incurvé de 34 pouces avec dalle VA à 4 ms, Philips dévoile son 272B1G, un plus modeste 27 pouces en Full HD muni d’une dalle IPS à 75 Hz.

Il offre un temps de réponse gris à gris de 4 ms et une luminosité de 250 cd/m². Le rapport de contraste est de 1000:1. Ce moniteur couvre 76 % de l’espace colorimétrique NTSC et 98 % du sRGB. Pour la connectique, il propose du HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, DVI-D et du VGA ainsi que quatre ports USB 3.2. De petits haut-parleurs de 2W sont également présents.

On retrouve la SmartErgoBase pour un réglage en hauteur de 150 mm, un pivotement de ±90º, une rotation de ±180º et une inclinaison de -5º à 35º. Un support VESA 100×100 est aussi disponible.

Comme souvent, Philips met en avant ses fonctions d’économie d’énergie telles que ses détecteurs de présence et de luminosité (PowerSensor et LightSensor), un bouton Zero Power comme sur le Philips 243B1, une certification Energy Star 8.0 et un label énergétique A++. La consommation est de 14,7W en mode standard et de 10,5W en mode éco.