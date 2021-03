PlayStation 5 : la mise à jour pour permettre l’ajout d’un SSD M.2 prévue cet été

Pour l’instant, les utilisateurs de PlayStation 5 n’ont que le SSD NVMe de 825 Go de la machine pour installer leurs jeux. En pratique, seuls 667 Go sont disponibles ; plutôt limite, à une époque où certains titres dépassent allègrement les 100 Go. La PS5 a pourtant un port M.2 vacant, toujours inutilisable. Peu avant le lancement de sa machine, Sony avait indiqué qu’il serait activé plus tard via une mise à jour. Selon Bloomberg, celle-ci sera publiée au cours de l’été.

La firme nippone publiera donc cette mise à jour entre le 21 juin et le 21 septembre. Naturellement, les SSD éligibles devront répondre à certaines exigences, au moins similaires à celles du NVMe déjà en place : PCIe 4.0 et vitesse de lecture de 5,5 Go/s.

417 heures, c’est la durée de vie estimée des sticks de la manette DualSense de la PS5

Quid du stockage sur les dispositifs USB ?

En ce qui concerne les dispositifs de stockage externes, ils permettent seulement de jouer à des titres PS4. Toujours dans la FAQ publiée en novembre, Sony avait mentionné la possibilité de stocker des jeux PS5 sur un dispositif USB ultérieurement. Bloomberg ne fournit pas d’informations supplémentaires à ce sujet.

Enfin, notez que la mise à jour augmentera également le seuil de vitesse de rotation des ventilateurs de la console afin d’éviter une surchauffe.

Source : Tom’s Hardware US