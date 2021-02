Plusieurs clichés du GPU GA106 de la RTX 3060

Sa surface est estimée à 272 mm2. Il est donc nettement plus petit que le GPU TU106 des RTX 2060 et ses 445m2.

Fin février, NVIDIA lancera sa RTX 3060, à partir de 335 euros. Cette référence repose sur un GPU GA106. Le site VideoCardz livre les premiers clichés de ce dernier, toujours gravé en 8 nm par Samsung.

La surface de ce GPU GA106 est estimée à 272 mm2. Il est ainsi nettement plus petit que le GPU TU106 de la RTX 2060, lequel a une surface de 445 mm2 (il est gravé en 12 nm par TSMC). Le GPU TU116 de la GTX 1660 a quant à lui une surface de 284 mm2.

Jusqu’à 3 840 cœurs CUDA

Le GA106 peut héberger physiquement 3 840 cœurs CUDA Ampere, 120 cœurs Tensor de troisième génération et 30 cœurs RT de seconde génération. La RTX 3060 hérite de 3 584 cœurs CUDA ; 112 cœurs Tensor et 28 cœurs RT. Ce GPU GA106 équipera probablement d’autres cartes à l’avenir, RTX 3050 Ti et RTX 3050.

VideoCardz propose le tableau comparatif suivant :