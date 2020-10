Plusieurs minutes de gameplay sur le FPS spatial Boundary

Les membres de Surgical Scalpels travaillent depuis plusieurs mois sur un FPS spatial intitulé Boundary. Celui-ci proposera aux joueurs d’incarner un astronaute lourdement armé et de prendre part à des combats en gravité zéro. IGN avait partagé une vidéo de gameplay de quelques minutes en septembre dernier qui était passée sous nos radars.

Lors de sa sortie, censée avoir lieu en 2020 bien qu’il n’y ait toujours pas de date précise fixée, Boundary proposera six classes d’astronautes et quatre modes de jeu. Leur nom : Free For All, Team Deathmatch, Facility Capture et Orbital Purge.

Le soft met beaucoup en avant ses graphismes, et pour cause : il bénéficie du ray tracing RTX de NVIDIA. D’ailleurs, une démo technique baptisée Boundary: Raytracing Benchmark est disponible en téléchargement depuis quelques jours.

Toutefois, cette dernière a mis en évidence quelques problèmes d’optimisation, puisque la RTX 2080 Ti éprouve des difficultés à garantir 30 images par seconde en 1080p. En revanche, le DLSS s’avère salvateur et Boundary est d’ailleurs l’un des premiers titres à proposer le réglage « Performance Ultra ». Maintenant, si vous avez commandé une RTX 3000 et que vous avez eu la chance de recevoir votre modèle, c’est un bon moyen de la mettre à l’épreuve.