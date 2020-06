PNY lance ses SSD M.2 NVME CS2130

De 500 Go à 2 To, en PCIe Gen 3.0 x4.

PNY dévoile ses SSD M.2 2280 NVMe CS2130. Ils se déclinent en trois capacités : 500 Go, 1 To et 2 To.

Contrairement au CS4040 de l’entreprise, en PCIe 4.0, ces SSD utilisent une interface PCIe Gen 3 x4. La société ne précise pas s’ils embarquent de la mémoire QLC ou TLC, mais on suppose que c’est la première option.

Jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle

Les vitesses d’écriture et de lecture séquentielles sont rapportées ci-dessous. PNY octroie une garantie de 5 ans.