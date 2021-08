PNY présente sa première barrette mémoire DDR5

Avec le lancement prochain des processeurs Alder Lake, qui prendront en charge la mémoire DDR5, les différents fabricants avancent peu à peu leurs pions en présentant leurs produits. Après Adata en début de mois, c’est au tour de PNY : la firme américaine dévoile une barrette en DDR5-4800 de 16 Go. Au passage, PNY est la première entreprise à confirmer officiellement qu’Alder Lake supporte la DDR5.

La société n’a pas précisé si elle proposerait cette barrette sous forme de kits. Dans un premier temps, on peut tout de même s’attendre à un kit de deux barrettes de 16 Go pour bénéficier de 32 Go en dual channel. Cette barrette mémoire respecte le standard DDR5 et fonctionne donc à 1,1 V ; en revanche, la firme ne précise pas la latence. Elle profite de l’ECC (code correcteur d’erreurs), d’une gestion de l’alimentation IC et d’un module régulateur de tension.

Les barrettes DDR5 vont chauffer avertit Corsair

La DDR5 plus populaire que la DDR4 en 2023 selon PNY

PNY indique que cette mémoire estampillées PNY Gaming sera disponible pour des tests de compatibilité auprès des fabricants de cartes mères au troisième trimestre 2021. La société prévoit de lancer la production de masse au quatrième trimestre 2021.

En outre, l’entreprise estime que la DDR5 sera plus populaire que la DDR4 à partir de 2023 : « Avec le lancement du processeur Intel Alder Lake fin 2021, les processeurs d’Intel seront les premiers à prendre en charge la norme DDR5, mais avec le soutien croissant des autres fabricants de processeurs, la DDR5 dépassera probablement la DDR4 en popularité d’ici 2023 ».

Michelle Bolchune, directrice du marketing chez PNY, déclare : « Nous sommes ravis d’ajouter la technologie DDR5 à notre portefeuille de produits. Alors que nous lançons nos premiers modèles DDR5 dans la gamme Performance, nous allons également soutenir les joueurs, les créateurs de contenu et les passionnés dans leur quête permanente de performance sur PC en lançant des modèles sous notre marque XLR8 Gaming. Ces modèles présenteront des vitesses de fréquence plus élevées, un overclocking agressif prêt à l’emploi, des dissipateurs thermiques élégants et un éclairage RGB ».

Source : PNY