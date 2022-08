Précommandez maintenant les Samsung Galaxy Watch5 et Buds2 Pro pour bénéficier d’avantages

En parallèle de la sortie des Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, Samsung lance également de nouveaux accessoires : des écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro et deux montres connectées, les Galaxy Watch5 et Watch5 Pro. Et se pencher sur les offres de précommande de ces produits permet d’obtenir plusieurs bonus.

Il est possible de profiter de la précommande jusqu’au 25 août 2022, le début des livraisons ayant lieu le lendemain. Pour l’achat de Galaxy Buds2 Pro, Samsung offre un chargeur Duo sans fil, une station de recharge par induction capable d’accueillir et de recharger deux appareils en même temps : un smartphone et des écouteurs par exemple. Vous obtenez de plus 5% du montant de votre acquisition en points Samsung Rewards afin d’obtenir des réductions de prix lors d’une future commande.

Si vous optez pour une Galaxy Watch5 ou Galaxy Watch5 Pro, vous repartez avec des écouteurs Bluetooth Galaxy Buds Live en cas de précommande. Samsung ajoute aussi un bonus de reprise allant jusqu’à 100 euros pour l’échange d’un ancien appareil. Enfin, pour les montres comme pour les écouteurs, on obtient 20% de remise pour l’achat combiné avec un smartphone Galaxy Z Fold4 ou Galaxy Z Flip4.

Galaxy Watch5 et Watch5 Pro : Samsung passe un cap

Samsung la joue haut de gamme avec pour la première fois un modèle Pro dans sa série principale de montres connectées. La Galaxy Watch5 Pro est équipée d’un boîtier constitué en titane, un matériau premium offrant à la fois robustesse et esthétique à la smartwatch, qui jouit par ailleurs d’un design épuré qui apporte beaucoup de classe au produit. La Galaxy Watch5 Pro profite aussi d’une autonomie plus conséquente que sa petite sœur, lui permettant de tenir plusieurs jours d’utilisation sans recharge. Samsung annonce 40 heures d’endurance pour la Galaxy Watch5, contre 80 heures pour la Pro. Galaxy Watch5 et Watch5 Pro profitent toutes deux d’une technologie de recharge rapide pour ne pas avoir à laisser la montre connectée branchée toute la nuit.

Les smartwatches tournent sous Samsung One UI Watch, une interface maison basée sur WearOS. Elles bénéficient ainsi à la fois de l’environnement logiciel Galaxy et de l’écosystème applicatif Google. Les Galaxy Watch5 et Watch5 Pro en deviennent de formidables hybrides qui peuvent tirer parti du meilleur des deux mondes, avec un large choix de services et applications. La personnalisation du cadran permet d’afficher les informations que vous estimez les plus importantes pour votre usage et de choisir parmi une large sélection de styles pour allier la dimension pratique et esthétique.

La marque promet aussi une précision améliorée des mesures sportives et de bien-être. Grâce à de nouveaux capteurs, les données de fréquence cardiaque et d’oxymétrie de pouls se montrent plus exactes que sur les générations précédentes. On retrouve bien sûr l’électrocardiogramme, la pression sanguine et le suivi du sommeil du côté des mesures de santé. Nouveauté de cette année, les montres connectées disposent d’un capteur de température infrarouge qui pourra être exploité par les différentes applications pour indiquer la température corporelle. De très nombreux programmes sportifs sont également prévus, et les montres sont résistantes à l’eau pour les séances de natation.

Galaxy Buds2 Pro : son HiFi et spatial

Samsung élève encore son niveau de jeu en matière d’audio. Les Galaxy Buds2 Pro bénéficient d’un tout nouveau codec audio : le Samsung Seamlesss Codec (SSC) Hi-Fi. Il s’agit d’un codec sans compression (et donc sans perte de qualité), prenant en charge un taux d’échantillonnage de 24 bits. C’est à ce jour la meilleure qualité proposée par des écouteurs sans fil Samsung, et ce codec est compatible avec tous les smartphones Samsung Galaxy disposant de One UI 4.0 ou n’importe quelle version supérieure.

Par ailleurs, les Galaxy Buds2 Pro supportent le nouveau standard Bluetooth 5.3, qui améliore la portée du signal, l’autonomie et la qualité des diffusions haut débit. Le mode 360 Audio (audio spatial) permet d’écouter de la musique ou de se plonger dans l’action d’un film, d’une série ou d’un jeu vidéo en toute immersion. Et ce n’est pas tout puisqu’une réduction active de bruit optimisée et personnalisable permet de se couper de son environnement pour pouvoir se concentrer et n’entendre que le contenu diffusé sans interférences externes. Une performance rendue possible par l’intégration de trois microphones dans chaque écouteur.

Les Galaxy Buds2 Pro comptent sur un design élégant et ergonomique. Ils sont confortables et tiennent bien dans l’oreille, même en pleine séance de sport. Les écouteurs sont compatibles Google Assistant et sont dotés du contrôle tactile pour régler le volume, la lecture ou la réduction du bruit active sans sortir son smartphone. Ils offrent aussi une autonomie confortable de 5 heures (18 heures avec le boîtier de charge) avec l’ANC activé et de 8 heures (29 heures en ajoutant le boîtier) sans ANC.

