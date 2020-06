Présentation de The Witcher 3 HD Reworked Project V12 en vidéo

Sorti en 2015, The Witcher 3 continue d’être embelli par ses fans.

Depuis plusieurs années, le moddeur Halk Hogan PL travaille sur un mod pour The Witcher 3 baptisé The Witcher 3 HD Reworked Project. Celui-ci améliore toutes les textures du titre, des bâtiments aux armes en passant par la végétation. Son auteur s’évertue à respecter deux impératifs : ne pas augmenter la quantité de VRAM nécessaire et préserver la direction artistique du soft. Fin février, Halk Hogan Pl s’attaquait à la région de Toussaint avec la version 11.0. Place désormais à la version 12.

On ne connaît pas encore la date de sortie, mais on a déjà droit à une vidéo comparative.

Le meilleur mod graphique pour The Witcher 3 ?

Comme toujours, ce The Witcher 3 HD Reworked Project remplace les textures du jeu d’origine par d’autres, de meilleure qualité. De l’avis de beaucoup, il s’agit du meilleur mod graphique disponible pour The Witcher 3. En attendant l’arrivée de la version 12, vous pouvez télécharger les précédentes éditions sur le nexusmods.