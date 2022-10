Prime Day le casque Bang & Olufsen voit son prix chuter de 300 €

Chez Amazon, le casque Bang & Olufsen est en promo et passe à 599 €.

Au prix de départ très élevé de presque 900 €, le casque Bang & Olufsen est en promotion pour le Prime Day. Il bénéficie donc d’une belle remise de 33 % et passe à 599 €. Attention, le prix risque de vite grimper à la fin du Prime Day.

Le casque Bang & Olufsen > 599 € chez Amazon

Le casque Bang & Olufsen est à un prix réduit chez Amazon

Concurrent direct du AirPods Max d’Apple, le casque Bang & Olufsen est moins connu mais pas moins performant. Si les remises sont rares chez Apple, en voici une sur le casque Bang & Olufsen à ne pas rater. En effet, pour le Prime Day d’Amazon, le casque en question passe à 599 € au lieu de 890 €.

Avant de valider votre commande, voici quelques détails sur ce casque sans fil. Pour le tarif, il possède bien évidemment de nombreuses qualités. Il est beau, il est confortable grâce à ses coussinets à mémoire de forme en cuir d’agneau souple et il est performant au niveau audio grâce à ses haut-parleurs de 40 mm en titane. Il est équipé de la réduction de bruit active et dispose d’une belle autonomie de 38 heures avec l’option réduction de bruit activée et jusqu’à 50 heures sans l’option.

Si vous souhaitez commander, n’oubliez pas que l’offre se termine demain soit le 12 octobre.