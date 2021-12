Profitez de Windows 10 ou 11 gratuits avec Office 2021 Pro !

Office 2021, la dernière version de la suite logicielle de bureautique emblématique de Microsoft, est maintenant disponible. Avec l’arrivée précédente de Microsoft 365, il semblait que nous ne verrions peut-être jamais une autre version traditionnelle d’Office. MAis Microsoft a maintenant confirmé qu’il donnerait aux utilisateurs la possibilité d’accéder aux dernières versions de Word, Excel, Powerpoint et autres. Le pack Office 2021 est arrivé le même jour que le nouveau système d’exploitation de l’entreprise, Windows 11, et suit le même format de tarification que l’édition précédente.

Comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle version d’Office 2021 arrive avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Parmi elles, on note les performances améliorées, une prise en charge du format ODF 1.3, un nouveau service d’enregistrement pour PowerPoint et une nouvelle fonctionnalité de traduction pour Outlook.

Le nouveau logiciel apporte également un nouveau champ de recherche intelligent disponible sur tous les logiciels Office 2021 et qui permet de trouver plus facilement des commandes, des documents ou des portions de texte spécifiques.

Aussi, afin de s’aligner avec le design de Windows 11, on peut profiter d’un nouveau design avec des bords arrondis, une nouvelle palette de couleurs et une barre de menu mise à jour.

Attention, il est important de préciser que si vous avez déjà Microsoft 365 ou Office 365, vous n’avez pas besoin d’Office 2021 et pouvez déjà profiter des fonctionnalités incluses dans le logiciel.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.