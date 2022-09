Profitez du Google Pixel 6 à prix mini chez Darty

Voir l’offre chez Darty

C’est le début des French Days très bientôt ! Et pour l’occasion, Darty commence d’ores et déjà à proposer des bons plans très intéressants. Parmi eux, on a trouvé un smartphone d’exception avec une remise de 120€ : le Google Pixel 6 5G.

En vous rendant dès maintenant chez Darty, vous pouvez acheter le smartphone pour seulement 529€ au lieu de 649€. Et l’enseigne ne s’arrête pas là : elle vous propose également 4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium !

Le Google Pixel 6 5G : le choix durable et des MàJ pendant 5 ans

Le Google Pixel 6 5G propose de nombreux avantages et une fiche technique qui ferait pâlir les plus grands. Il offre notamment :

128Go de stockage SSD

Un écran de 6,4″

8Go de RAM

Un capteur arrière de 50Mpx

Une autonomie maximale de 48h

La charge à 50% en 30 minutes

Un capteur frontal de 8Mpx

La compatibilité 5G

Difficile de parler du Google Pixel 6 sans citer son processeur Google Tensor. C’est en effet le premier processeur créé par Google. Il permet au smartphone d’être très performant, rapide et fluide.

Son capteur photo arrière est de grande qualité et offre des photos lumineuses avec des contrastes équilibrés. Il intègre également une intelligence artificielle qui vous permet d’améliorer vos photos. Vous pouvez ainsi rendre nets les visages flous ou encore effacer un élément indésirable dans le fond d’une photo.

Côté sécurité, il vous offre une puce de sécurité Titan M2. Il sera mis à jour pendant 5 ans minimum par Google et vous assure de pouvoir être utilisé plusieurs années sans problème. Vos informations personnelles sont protégées et vous pouvez surfer sur Internet en toute sécurité avec le Google Pixel 6 5G.

Pour profiter du smartphone à petit prix et de bien d’autres offres, rendez-vous vite chez Darty.