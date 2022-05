Profitez d’une réduction de -400€ sur un vélo électrique pliable Xiaomi chez la Fnac

L’opération Fnac Mobilité continue ! Jusqu’à la fin du mois de mai, l’enseigne vous propose des réductions exceptionnelles sur une large sélection de trottinettes, vélos électriques, etc.

Parmi toutes les offres, on a trouvé un vélo électrique Xiaomi à prix cassé ! Et quand on dit « prix cassé », on n’exagère pas. En ce moment chez la Fnac, le vélo à assistance électrique Xiaomi Mi Smart Pliable est en effet disponible à seulement 599,99€ au lieu de 999,99€. Vous économisez ainsi 400€ et vous profitez d’un vélo capable de vous accompagner dans toutes vos activités grâce notamment à son moteur d’une puissance de 250W.

Un vélo léger et compact avec une autonomie de 45km

Adapté à tous les besoins, le vélo pliable à assistance électrique Xiaomi pèse seulement 14,5kg et vous propose pas moins de 4 modes de pédalage. En fonction de votre condition physique et du terrain sur lequel vous roulez, vous pouvez ainsi adapter l’assistance et donc vous déplacer sans vous fatiguer. Le passage d’un mode à l’autre se fait de plus très facilement grâce à un écran sur votre guidon.

Cet écran vous donne également des informations très pratiques comme vote vitesse, votre consommation calorique, la quantité de batterie qu’il vous reste ou encore votre distance parcourue.

Niveau technique, le vélo vous propose une puissance de 250W avec un moteur sans balais haute vitesse. Il diminue ainsi au maximum la résistance magnétique et vous offre une accélération progressive et rapide.

Côté autonomie, il peut tenir jusqu’à 45km. Vous pouvez ainsi l’utiliser pour vos ballades et vos trajets quotidien sans craindre de vous retrouver à plat. La batterie et une Samsung 18650 power Li-ion battery cell, également proposé sur les Tesla ! La batterie est amovible et se retire très facilement grâce à une technologie push-pull.

Si vous êtes intéressé par l’offre, rendez-vous vite sur le site de la Fnac. L’enseigne vous propose en prime -15% sur un accessoire pour tout achat de ce vélo. Pour encore plus d’économie, renseignez-vous également auprès de votre mairie. Elle propose peut-être un programme de remboursement partiel des vélos électriques. Certaines mairies vont jusqu’à rembourser 500€ sur votre vélo.