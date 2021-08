Promo de la rentrée : Windows 10 à 12€ et Office 2019 à seulement 35€ chez CDKDeals

En ce moment chez CDKDeals, vous pouvez profiter d’offres exceptionnelles sur une large sélection de produits Microsoft. Pour bénéficier de ces offres, il vous suffit d’utiliser le code TS30 et vous profiterez de 30% de réduction sur votre panier. Vous pouvez ainsi profiter de Windows 10 à seulement 12€ et d’Office 2019 à seulement 35€. De quoi vous équiper pour la rentrée scolaire sans vous ruiner !

Parmi toutes les offres proposées, on trouve notamment :

Comment profiter des offres CDKDeals ?

Pour bénéficier de l’un de ces produits Microsoft à prix mini, c’est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site de CDKDeals.com et de choisir votre produit. Dans la barre de saisie pour les codes promo, inscrivez le code “TS30”. Votre réduction de 30% s’appliquera directement sur votre panier.

Vous n’avez plus qu’à valider votre commande puis choisir votre méthode de paiement. Nous vous conseillons d’opter pour Paypal. C’est la méthode de paiement la plus sûre et la plus rapide pour obtenir vos licences Microsoft.

Juste après votre commande, vous recevrez un mail avec votre clé Microsoft. Vous n’avez donc pas à attendre plusieurs jours et vous pouvez profiter de votre achat immédiatement. Précisons finalement que CDKDeals, qui vend des logiciels et des jeux en ligne depuis plus de 10 ans, garantit la validité de toutes ses licences et vous fournit une garantie de 1 an.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par CDKDeals.