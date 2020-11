Promo GoodOffer24 : Windows 10 Pro à 10,77€ et Office 2016 Pro à 32,19€ !

En ce moment sur le site de GoodOffer24, vous pouvez profiter d’une réduction exceptionnelle de 30% sur une large sélection de produits Microsoft comme Windows 10 Pro, Windows 10 Home, Office 2019, Office 2016 ou encore Office 365.

Pour profiter de ces offres, c’est très simple. Il vous suffit d’inscrire le code promo “TS30” lors de votre commande. GoodOffer24 appliquera alors automatiquement votre réduction de 30% sur votre panier. Une fois cette dernière validée, vous recevez dans votre boîte mail votre clé d’activation.

Windows 10 et Microsoft Office à prix cassé avec le code TS30

Les produits Microsoft concernés par l’offre de GoodOffer24 sont les suivants :

Attention, ces offres sont limitées dans le temps et peuvent expirer à n’importe quel moment ! Si vous êtes intéressé, rendez-vous donc vite sur le GoodOffer24 et inscrivez le code de réduction “TS30” dans votre panier.

Comment savoir si votre licence Windows a expiré ?

Votre PC est déjà sous Windows, mais vous ne savez pas quand votre licence va expirer ? Pas de panique. Pour connaître la date d’expiration de votre licence Windows, il vous suffit d’appuyer simultanément sur la touche “Windows” et la touche “R” de votre clavier, puis de taper “cmd”.

Cliquez ensuite sur OK dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir et taper la commande “slmgr.vbs / xpr”. Une nouvelle fenêtre devrait s’ouvrir et vous indiquer si votre licence Windows est permanente ou temporaire. Si elle est temporaire, vous devriez également voir la date d’expiration de votre licence Windows.

Les licences vendues par GoodOffer24 sont-elles légales ?



Depuis le 3 juillet 2012, partout dans l’Union européenne, « un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences d’occasion permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via Internet ». Et ce, conformément à la décision suivante de la Cour de Justice de l’UE : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094fr.pdf



Cette décision a été complétée le 18 juin 2014 par la Cour régionale de Francfort qui a décrété (acte AZ 2-06 O 469/13) que la vente d’une clé d’activation sans certificat d’authenticité est autorisée.



GoodOffer24 comme d’autres revendeurs, peut donc vendre en toute légitimité des licences Windows 10 à prix mini. Il faut savoir que les clés vendues sont soumises à validation auprès de Microsoft, au moment de l’enregistrement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GoodOffer24.