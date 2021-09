Promo Small Business Dell : 3 ordinateurs portables à prix cassé pour la rentrée !

Ça y est, c’est la rentrée scolaire ! Une période qui peut être difficile pour les entreprises. Mais bonne nouvelle : grâce aux promos Dell pour la rentrée, si vous êtes un professionnel, vous pouvez vous procurer un ordinateur portable haut de gamme avec -20% de réduction ! Parmi toutes les offres disponibles sur le site de Dell, nous avons retenu 3 modèles de PC portables.

Jusqu’à -20% de réduction sur une sélection de PC portables Dell

Pendant ce mois de septembre, Dell vous propose notamment l’Inspiron 15 Plus à 935€ au lieu de 1169€. Pour ce prix, vous pouvez profiter des services suivants :

Un processeur Intel Core i7-11800H de 11ème génération.

Windows 10 Professionnel 64 bits.

16Go de mémoire DDR4 intégrée à 3200 MHz.

Un disque SSD M.2 PCIe NVMe de 512Go.

Un écran de 15,6 pouces.

A partir de 1,895kg.

Vous pouvez aussi profiter d’un PC Dell XPS 15 à 2207€ au lieu de 2759€. Il comprend :

Un processeur Intel Core i9-10885H de 10ème génération.

Windows 10 Professionnel 64 bits.

Une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec 4Go de mémoire GDDR6.

32Go DDR4-2933MHz, 2x16Go

Un disque SSD M.2 PCIe NVMe de 1To.

Un écran de 15,6 pouces.

A partir de 1,83 kg.

Enfin, parmi toutes les offres disponibles, nous avons aussi sélectionné un ordinateur portable XPS 13 à 1079€ au lieu de 1349€. Il comprend :

Un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11ème génération.

Windows 10 Professionnel 64 bits.

Une carte graphique Intel Iris Xe.

8Go de mémoire intégrée LPDDR4x à 4267 MHz.

Un disque SSD M.2 PCIe NVMe de 512Go.

Un écran de 13,4 pouces.

A partir de 1,20 kg.

Pour profiter de l’un de ces ordinateurs, c’est très simple. Il vous suffit de vous rendre dès maintenant sur le site de Dell !

Vous pouvez aussi bénéficier d’une réduction de 6% sur une sélection de PC portables (Gammes: XPS, Precision et Inspiron série 7000) avec le code promo: CALLDELL6SB. Offre limitée aux 50 premières commandes effectuées sur Dell.fr ou au 0801 800 001. Cumulable avec les autres remises et offres de Dell, et limitée à un coupon par client.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Dell.