Quelques clichés volés d’une carte graphique Ampere

Les choses se précisent pour les GPU Ampere de NVIDIA. En début de semaine, l’entreprise a teasé un évènement sur Twitter qui aura lieu le 1er septembre prochain. Du côté de Micron, on a vendu la mèche en divulguant des informations sur la mémoire GDDR6X et en mentionnant une RTX 3090 armée de 12 Go. Voici maintenant des photos d’une carte Ampere.

Publiées sur Reddit, elles ont été repérées par le site VideoCardz. On y découvre le PCB de ce qui s’apparente à une version tierce de la carte, sûrement en provenance d’un partenaire AIB. Le post Reddit fait référence à Colorful, mais rien n’étaye cette affirmation.

NVIDIA stoppe la production de plusieurs cartes Turing

11 modules mémoire GDDR6X

Malheureusement, une grande partie de la zone est floue ou recouverte (par un processeur Intel). Néanmoins, on parvient à distinguer 11 modules mémoire GDDR6X. En outre, l’alimentation semble s’effectuer via trois connecteurs 8 broches.

Toujours selon le post Reddit, depuis modéré, le modèle présenté est la RTX 3090. Mais là encore, rien ne peut confirmer ou infirmer cette allégation.