Rachat d’ARM : TSMC et Foxconn également dans la course

À chaque jour son lot de rebondissements au sujet de la vente d’ARM. Si NVIDIA se montre fortement intéressée, Samsung aimerait bien obtenir aussi sa part du gâteau. Mais chez Softbank, propriétaire actuel d’ARM, on a également contacté deux groupes taïwanais en vu de l’acquisition : TSMC et Foxconn.

Et ce n’est pas tout, puisque Apple et Qualcomm figurent eux aussi parmi les potentiels acquéreurs.

ARM partagé entre plusieurs entreprises ?

Néanmoins, le rachat par certains des groupes susmentionnés ne pourrait aboutir en raison des lois antitrust. En effet, comme le rappelait récemment Hermann Hauser, co-fondateur d’ARM, qualifiant la possible vente d’ARM à NVIDIA de « désastre », la raison d’être de la société et sa neutralité vis-à-vis des concepteurs de puces ; neutralité qui lui permet de vendre ses technologies au plus grand nombre. Par conséquent, il est possible que toute ces négociations aboutissent à la création d’un consortium autour d’ARM. Ce dernier regrouperait différentes entreprises, chacune possédant une petite part.

Source : Tom’s Hardware US