Radeon Instinct MI100 : 42 TFLOPS en FP32 ?

Sur le segment des cartes haut de gamme destinées au HPC et au traitement IA, l’Ampere A100 de NVIDIA fait actuellement des ravages sur plusieurs benchmarks, notamment MLPerf et Octanebench. Chez AMD, on prépare une Radeon Instinct MI100 basée sur l’achitecture CDNA. On a de nouvelles informations à propos de ce modèle.

Le site AdoredTV divulgue les spécifications présumées du GPU. La Radeon Instinct MI100 embarque 120 unités de calcul, soit 7680 cœurs si AMD reste une base de 64 cœurs par CU. En avril, une précédente fuite indiquait un nombre de cœurs identique. Pour la mémoire, ce serait 32 Go de HBM2, pour une bande passante de 1,2 To/s.

Intel devrait détailler son architecture graphique Xe le 13 août

Un TDP de 300W

La carte fournirait une puissance de calcul de 150 TFLOPS en FP16, de 42 TFLOPS en FP32 et de 9,5 TFLOPS en FP64. À titre de comparaison, selon les chiffres donnés par NVIDIA, son GPU A100 avec HGX offre 9,7 TFLOPS en FP64, 19,5 TFLOPS en FP32, et 312 TFLOPS en FP16. La Radeon Instinct MI100 d’AMD surclasserait ainsi l’A100 de NVIDIA en FP32 et excellerait donc sur le secteur du HPC. En revanche, contrairement à une précédente fuite mentionnant un TDP de 200W, il est ici affiché à 300W. Enfin, toujours selon AdoredTV, AMD lancerait sa carte en décembre 2020.