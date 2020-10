Razer lance deux nouveaux boîtiers Tomahawk, un ATX et un Mini-ITX

Deux modèles au design épuré et équipés de panneaux pivotants en verre trempé.

Razer sort deux nouveaux boîtiers Tomahawk : l’un au format moyen tour et l’autre au format Mini-ITX. D’aspect plutôt sobre, ils sont munis de panneaux latéraux pivotants en verre trempé, d’éclairage RGB configurable sous le châssis et d’un logo Razer, toujours vert, en façade.

Le modèle Tomahawk ATX mesure 494,6 x 235,4 x 475 mm (hauteur, largeur, profondeur) pour un poids de 13,5 kg. Il peut accueillir des cartes mères E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. Il bénéficie de sept baies d’extension, de trois emplacements 3,5 pouces (convertibles 2,5 pouces) et de deux emplacements 2,5 pouces. Logiquement, la version Mini-ITX est plus compact est un peu moins généreuse, avec trois connecteurs d’extension et seulement trois emplacements 2,5 pouces. Ses dimensions sont de 321,5 x 206,2 x 367,2 mm pour un poids de 5,8 kg.

384 mm pour la carte graphique, 176 mm pour le ventirad

Le Tomahawk ATX a suffisamment de place pour héberger un dissipateur CPU haut de 176 mm, une carte graphique longue de 384 mm et une alimentation profonde de 210 mm ; ces valeurs sont de 165 mm, 320 mm et 140 mm respectivement pour le Tomahawk Mini-ITX.

Enfin, côté tarif, le Tomahawk Mini-ITX se négocie 199,99 euros ; le Tomahawk ATX 229,99 euros. Razer accorde une garantie d’un an.