Razer lance sa manette de jeu Kishi pour iPhone

Avec quelques semaines de retard sur la version destinée aux smartphones Android, Razer lance sa manette Kishi pour iPhone. La liste des appareils compatibles débute à partir de l’iPhone 6 Plus.

Cet accessoire a été pensé pour permettre aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs jeux vidéo sur smartphones notamment par l’intermédiaire du GeForce Now, Google Stadia ou Project xCloud. Hélas, dans le cadre de l’iPhone, la portée est plutôt limitée puisqu’Apple ne veut pas de ces services. Il faut donc se contenter des 120 titres présents sur l’Apple Arcade…

20 euros plus chère que celle pour Android

Comme on le découvre sur les images, cette manette Kishi embarque des sticks analogiques cliquables, une croix directionnelle à 8 directions, des gâchettes et de nombreux autres boutons. La connexion avec un Iphone s’effectue via un câble Lightning.

Ce Razer Kishi pour iPhone est disponible dès à présent à un tarif de 109,99 euros. Pour information, le modèle pour Android coûte 89,99 euros,