Razer Tomahawk Gaming Desktop : Core i9-9980HK et GeForce RTX 3080

Les boîtiers noirs sont à la mode en ce moment : Razer a lancé son Tomahawk Gaming Desktop, un PC compact qui n’est pas sans rappeler une certaine Xbox Series X vu de l’extérieur. Cependant, la comparaison s’arrête à l’aspect esthétique ; en matière de composants et de prix, les deux machines ne boxent pas du tout dans la même catégorie.

Ce Razer Tomahawk Gaming Desktop au format SSF (365 x 210 x 150 mm) a un volume de seulement 11,5 litres. La configuration prend place sur un plateau coulissant. À l’intérieur, on découvre un processeur Intel Core i9-9980HK potentiellement associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080. Razer a équipé son PC de 16 Go de DDR4-2667. Pour le stockage, il y a un SSD PCIe NVMe de 512 Go ainsi qu’un disque HDD de 2 To (5400 RPM).

Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0

Les options de connectivité incluent du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0. La connectique comprend 4 ports USB 3.2 Type A, 2 ports Thunderbolt 3 et 2 ports GbE. Le refroidissement de la machine est assurée par deux turbines de 120 mm. Razer vend ce Tomahawk Gaming Desktop, actuellement en rupture de stock, 2 599,99 euros.