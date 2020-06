Refroidir un Ryzen 3 4300U sans dissipateur ? Possible, la preuve en vidéo !

Si Turemetal a déjà refroidi passivement un processeur AMD EPYC 7551, un certain Fritzchens Fritz s’est lancé un défi d’un autre genre : refroidir un Ryzen 3 4300U, un APU armé de 4 cœurs / 4 threads qui a un TDP de 15W, non pas simplement de manière passive, mais carrément sans dissipateur de chaleur. Et vous vous en doutez, si l’on vous en parle, c’est qu’il a réussi.

Comme on le constate dans la vidéo ci-dessus, le processeur s’avère stable sur Cinebench R15, Time Spy ou même Crysis. Une caméra thermique suit le comportement de la puce en en temps réel.

Vidéo : il refroidit son Intel Core i9-9900K en passif !

Des petits ajustements

Pour y parvenir, Fritzchens Fritz s’est bien sûr autorisé quelques faveurs. Une petite turbine de 120 mm située à proximité assure un léger flux d’air. Par ailleurs, il a modifié la gestion de l’alimentation afin de ne pas dépasser 90°C. Enfin, il a également retiré l’IHS de la puce afin de laisser son die à l’air libre.