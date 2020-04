Resident Evil 3 Remake embelli grâce au path tracing via Reshade

Resident Evil 3 Remake est disponible depuis le 3 avril. Bien sûr, en ce qui concerne les graphismes, comparés à ceux du jeu original, il n’y a pas photo. Néanmoins, le titre ne bénéficie pas du ray tracing RTX. Heureusement, il est toujours possible d’appliquer des effets de path tracing via Reshade.

Un certain AD Massicuro partagé une vidéo illustrative. Comme sur Doom Eternal, qu’on a pu admirer affublé de tels effets il y a quelques jours, les résultats sont plutôt convaincants.

Un mod aussi pour les couleurs

Les effets d’occlusion ambiante et l’éclairage global sont embellis. Pour les couleurs, l’auteur de la vidéo a également utilisé le Color Grading afin de les embellir. Pour télécharger la version bêta de ce Reshade, rendez-vous ici. Enfin, gardez toutefois à l’esprit que le path tracing via Reshade a impact non négligeable sur les performances. De base, l’œuvre de Capcom nécessite au moins un processeur Intel Core i5-4460 ou AMD FX-6300, une carte NVIDIA GeForce GTX 760 ou AMD Radeon R7 260x avec 2 Go de VRAM et 8 Go de mémoire.

Source : DSOGaming