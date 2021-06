Retour à Point Lookout en vidéo dans Fallout 4 The Capital Wasteland, le remake de Fallout 3

Nous suivons régulièrement l’avancée de Fallout 4 The Capital Wasteland, un remake de Fallout 3 qui utilise le moteur de Fallout 4. La dernière fois que nous l’avons évoqué, c’était il y a presque un an. À l’époque, l’équipe avait illustré l’avancement de son projet via une séquence d’un petit quart d’heure. Hier, le dénommé JuiceHead a partagé une vidéo qui se focalise sur l’extension Point Lookout de Fallout 3.

Pour resituer les choses, rappelons que la sortie de Fallout 3 remonte à octobre 2008. Quelques mois plus tard, en juillet 2009, Bethesda immergeait les joueurs dans les territoires marécageux de Point Lookout. C’est cette zone à l’ambiance assez particulière qui est ici présentée ; mais recréée avec le moteur Creation Engine de Fallout 4 (Fallout 3 et ses extensions utilisent le moteur Gamebryo).

Pas de date de sortie

Comme écrit sur le site officiel, l’équipe aux commandes de The Capital Wasteland, un projet initié en 2018, s’évertue à reconstruire l’intégralité de Fallout 3 – personnages, dialogues et lieux.

Pour l’instant, l’équipe n’est pas en mesure de communiquer une date de fin. En effet, ses membres indiquent qu’il « s’agit d’un vaste projet sur lequel de nombreux membres et contributeurs ne peuvent travailler que lorsqu’ils ont du temps libre en dehors de leur vie quotidienne ». Enfin, pour ceux qui se poseraient la question, sachez que The Capital Wasteland ne reprendra pas le système de colonies de Fallout 4.

Source : DSOGaming