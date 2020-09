RTX 3090 : seulement 10 à 15 % plus véloce que la RTX 3080 en 4K dans les jeux

Nous vous livrerons notre test complet de la GeForce RTX 3090 dans les prochaines heures. Néanmoins, NVIDIA prévient : cette référence n’est que de 10 à 15 % plus performante que la RTX 3080 dans les jeux en 4K. C’est ce qui ressortait d’un test publié avant la fin de l’embargo.

La société a confirmé cette information dans un article de blog. En outre, comme pour la RTX 3080, NVIDIA avertit que les stocks sont limités. La justification avancée : « Puisque nous avons construit le GeForce RTX 3090 pour un groupe unique d’utilisateurs, comme la TITAN RTX avant elle, nous voulons nous excuser d’avance et préciser que le stock sera limité le jour du lancement. Nous savons que c’est frustrant et nous travaillons avec nos partenaires pour augmenter l’offre dans les semaines à venir ». N’espérez donc pas obtenir une carte rapidement…

Galax dévoile une RTX 3090 en mode LEGO

Une carte pour les professionnels, comme la Titan RTX

Ainsi, cette RTX 3090, avec ses 10 496 cœurs CUDA et ses 24 Go de mémoire GDDR6X, cible plutôt les professionnels et non les joueurs. Logique, étant donné son tarif de 1 549 euros pour la Founders Edition contre 719 euros pour la RTX 3080. Ainsi, pour un usage vidéoludique, le calcul est simple : un prix plus de deux fois supérieur pour 15 % de performances en plus en 4K. Exception faite de quelques joueurs fortunés, le choix sera donc vite fait. Concrètement, à moins de viser le 8K, 24 Go de VRAM ne seront pas nécessaires avant longtemps pour jouer dans de bonnes conditions.

En revanche, par rapport à la Titan RTX, cette GeForce RTX 3090 se révèle 50 % plus rapide sur ce point précis, toujours selon NVIDIA.