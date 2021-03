RX 6700 XT : ‘quelques milliers’ de cartes pour l’Europe au lancement

La RX 6700 XT d’AMD doit débarquer dans trois jours, le 18 mars. L’entreprise a promis que les stocks au lancement seraient plus importants que pour RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800. Concrètement, selon Igor Wallossek, il y aurait « quelques milliers » de cartes disponibles pour le marché européen.

Autant dire que face à l’énorme demande que devrait susciter cette RX 6700 XT, les stocks risquent d’être épuisés en quelques minutes. Sans grande surprise, les chances d’acquérir un exemplaire le 18 mars seront donc très minces.

La RX 6700 XT affronte les RTX 3060 Ti et RTX 3070 sur plus d’une vingtaine de jeux

Une balance offre / demande totalement déséquilibrée

Vous l’aurez compris, encore une fois, pour beaucoup de joueurs, il va falloir s’armer de patience. S’il est tentant de désigner des coupables à qui faire porter la responsabilité de la pénurie actuelle, qu’il s’agisse des mineurs de cryptomonnaies ou des entreprises elles-mêmes, on ne peut objectivement l’imputer à l’un de ses acteurs ; comme souvent, les causes du déséquilibre sont multifactorielles. La demande, qui n’a jamais été aussi forte, submerge littéralement l’offre, pourtant conséquente. Dans tous les cas, accroitre les capacités de production prend du temps, d’autant plus dans un contexte de pandémie. Les chaînes d’approvisionnement de certains matériaux indispensables à la fabrication, comme les substrats ABF, accusent ainsi plusieurs mois de retard.

Source : Igor’s Lab