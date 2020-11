RX 6800 et RX 6800 XT : la situation s’arrangera d’ici 4 à 8 semaines

Les faibles stocks représentent un problème récurrent pour les cartes graphiques lancées en cette fin d’année. Le phénomène a impacté les RTX 3000 de NVIDIA, et il n’épargne pas non plus les RX 6800 et RX 6800 XT d’AMD. Pour ces dernières, la situation s’améliorera d’ici quatre à huit semaines.

Ce délai est avancé par Hardware Unboxed. Dans une vidéo, les auteurs de la chaîne rapportent que l’information provient directement d’AMD. La bonne nouvelle est que cet afflux de cartes devrait logiquement mettre fin à l’inflation en entraînant un équilibrage des tarifs ; ceux-ci retrouveront les valeurs initialement avancées par l’entreprise. Naturellement, il faut recevoir ces déclarations avec prudence et attendre de voir comme la situation évolue de manière concrète.

AMD préparerait des RX 6700 avec 12 Go de VRAM pour janvier

Encore quelques semaines à patienter

La vidéo a été publiée en fin de semaine dernière. Par conséquent, le réapprovisionnement massif n’interviendrait, au mieux, pas avant fin décembre ; peu de chances d’avoir un GPU Big Navi sous le sapin en somme. Dans le pire des scénarios, nous pouvons quand même estimer que d’ici fin janvier, il y aura suffisamment de RX 6800 et RX 6800 XT pour satisfaire les demandes des clients.

En attendant, la patience reste de rigueur ; quant à ceux qui ont absolument besoin d’une carte graphique d’ici là, il reste préférable de privilégier un modèle d’ancienne génération plutôt que de se risquer à payer le prix fort auprès d’un revendeur non agréé.

Source : TechPowerUp