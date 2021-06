S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl comparé à S.T.A.L.K.E.R. : Clear Sky en vidéo

On dirait le même, mais en plus beau.

Nous ne pourrons pas jouer à S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl de sitôt, puisque sa date de sortie est fixée au 28 avril 2022. Néanmoins, à l’occasion de l’E3, les Ukrainiens de GSC Game World ont livré une séquence de gameplay de cinq minutes. Il n’en fallait pas plus pour qu’un certain Candyland concocte une vidéo comparative. Elle permet de jauger des évolutions entre ce futur opus et S.T.A.L.K.E.R. : Clear Sky.

Rappelons que S.T.A.L.K.E.R. : Clear Sky, sorti en 2008, n’est pas le jeu le plus récent de la série ; ce titre revient à S.T.A.L.K.E.R. : Call of Pripyat, paru en 2010. Quoi qu’il en soit, les deux opus utilisent le moteur X-Ray Engine du studio ukrainien, dans sa mouture 1.5 pour le premier, 1.6 pour le second. S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl tournera pour sa part sous Unreal Engine 4. Exception faite de la qualité des textures, animations et autres effets, ce Stalker 2 s’inspire à l’évidence très fortement de son ancêtre.

Un mélange de FPS, horreur et simulation

La page Steam de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl donne le résumé suivant : « Partez explorer la vaste Zone d’exclusion de Tchernobyl et ses ennemis redoutables, ses anomalies mortelles et ses puissants artefacts. Découvrez votre propre histoire épique en vous frayant un chemin jusqu’au cœur de Tchernobyl. » Le jeu offrira « un gameplay unique qui mélange FPS, horreur et simulation immersive » et promet « une histoire épique et non linéaire dans un monde entièrement ouvert », « des ennemis variés et des centaines de combinaisons d’armes », ainsi que « des mutants légendaires avec des modèles comportementaux uniques ».

Si vous souhaitez réserver dès à présent votre place pour cette excursion à Tchernobyl, le ticket d’entrée est de 60 euros pour la version standard.

