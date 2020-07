Sabrent prépare un SSD NVMe en PCIe 4.0 de 4 To

Après le Rocket Q de 8 To en PCIe 3.0, voici le Rocket Q4, en PCIe 4.0.

Sabrent détient déjà le record de la plus grande capacité pour un SSD NVMe, avec son SSD Rocket Q de 8 To. Mais ce dernier se contente d’une interface PCIe 3.0. La firme élabore donc un nouveau champion, cette fois en PCIe 4.0 : le Rocket Q4.

Pas de 8 To en revanche pour le moment, puisqu’il se limite à 4 To. Malgré tout, cela le hisse sur la première marche des plus gros SSD PCIe 4.0.

Le SSD Samsung 980 Pro se décline en trois capacités : 250 Go, 500 Go et 1 To

4900 Mo/s en lecture séquentielle

L’engin, listé sur Amazon, a été repéré par TweakTown. Ce Rocket Q4 serait capable d’atteindre 4900 Mo/s en lecture séquentielle et 3500 Mo/s en écriture séquentielle. Son tarif était de 770 dollars ; 750 dollars sans dissipateur de chaleur. Malheureusement, Amazon ne divulgue pas la date de lancement.