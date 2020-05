Sabrent prépare un SSD Rocket Q de 8 To

La série de SSD M.2 Rocket Q de Sabrent comprend actuellement quatre références, de 500 Go à 4 To. L’entreprise lancera bientôt un gros modèle de 8 To. Autant dire que même CoD Modern Warfare et ses 175 Go d’espace disque requis ne devrait pas lui faire peur.

Ce SSD au format M.2 2280 de 8 To utilisera toujours une interface PCIe 3.0 x4. Il devrait en toute logique embarquer de la mémoire QLC à 96 couches de Micron et s’appuyer sur le contrôleur Phison E12S, lequel offre jusqu’à 8 To et 3200 Mo/s. Malheureusement, Sabrent n’a pas dévoilé d’informations concernant les vitesses de lecture et d’écriture du nouveau venu.

Comparatif : 28 SSD externes portables testés, lequel choisir ?

Les caractéristiques des autres SSD

Il faut donc se contenter des caractéristiques des autres références pour avoir une idée des performances de la version 8 To. Celle-ci devrait égaler voire dépasser les vitesses aléatoires de la variante de 4 To. Nos confrères de Tom’s Hardware US ont rassemblé les données dans le tableau ci-dessous.

Modèle Numéro de série Vitesse de lecture séquentielle en Mo/s Vitesse d’écriture séquentielle Lecture aléatoire (IOPS) Écriture aléatoire (IOPS) Endurance (TBW) Garantie Prix Rocket Q 8 To SB-RKTQ-8TB ? ? ? ? ? 5 ans ? Rocket Q 4 To SB-RKTQ-4TB 3400 3000 490 000 680 000 940 5 ans 759 ,99 dollars Rocket Q 2 To SB-RKTQ-2TB 3200 3000 255 000 670 000 530 5 ans 299,99 dollars Rocket Q 1 To SB-RKTQ-1TB 3200 2000 125 000 500 000 260 5 ans 189,99 dollars Rocket Q 500 Go SB-RKTQ-500 2000 1000 95 000 250 000 120 5 ans 79,99 dollars

Enfin, notez que la garantie de cinq ans n’est valable que si vous enregistrer votre SSD dans les trois mois suivant son achat.