Saints Row se dévoile à travers 9 minutes de gameplay

Le 25 février prochain paraîtra Saints Row, développé et édité par Deep Silver. La chaîne YouTube Game Informer a publié une vidéo de gameplay de quelques minutes présentant ce nouvel opus.

Ce titre, qui prend la forme d’un reboot du tout premier Saints Row (sorti en 2006 sur Xbox 360) se déroule « à Santo Ileso, une ville fictive pleine d’animation du Sud-ouest américain. Dans ce monde rongé par le crime, une bande de jeunes amis partis de rien entame sa propre aventure criminelle pour la gloire et le succès ». Selon ses développeurs, le jeu permettra de découvrir « le meilleur et le plus étendu des terrains de jeu jamais créés pour Saints Row. Le monde unique et tentaculaire de Santo Ileso sert de toile de fond à cet immense sandbox sauvage. Usez d’armes, de véhicules et de combinaisons ailées pour vous hisser au sommet au fil d’opérations à sensations fortes, d’aventures criminelles et de missions de gros calibre ».

Un jeu fidèle à l’esprit des Saints Row

Si certains lui reprochent sa direction artistique jugée trop cartoon, pour le reste, cet opus semble reprendre les codes propres à la série, tant en matière de gameplay que d’humour. Comme ses prédécesseurs, il proposera également un mode coopératif.

Saints Row débarquera sur PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 et PlayStation 5.