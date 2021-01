Samsung annonce une dizaine de nouveaux écrans OLED pour PC portables

Les choses risquent de bouger sur le secteur des PC portables en ce début d’année. En ce qui concerne les processeurs, AMD ne tardera plus à annoncer ses prometteurs Ryzen 5000 mobiles, et Intel ses nouveaux processeurs Tiger Lake-H ; en matière de cartes graphiques, on attend les versions mobiles des GeForce RTX 3000. Certains de ces produits devraient en toute logique être présentés lors du CES 2021. Mais les changements concernent aussi les écrans ; Samsung indique qu’une production de masse d’écrans OLED de 13,3 pouces à 16 pouces débutera en février.

La firme coréenne proposera dix nouvelles dalles, dont une Full HD de 15,6 pouces. Dans la vidéo promotionnelle ci-dessus, Samsung insiste principalement sur la qualité d’image.

120 % du DCI-P3

La société ne communique pas de valeurs pour les fréquences de rafraîchissement. Elle se borne à mentionner une couverture DCI-P3 de 120 %, un contraste élevé, des noirs parfaits (0,0005 cd/m²), et promet un temps de réponse dix fois supérieur à celui des écrans LCD traditionnels.