Samsung brade ses SSD pour les Prime Days d’Amazon, -32% sur le 980 Pro 1 To !

Amazon vient de lancer pour 48 heures ses Prime Days, et le catalogue de Samsung en profite tout particulièrement. On trouve en effet de nombreux supports de stockage du constructeur à prix bradés, en particulier les cartes mémoires et SSD internes ou externes.

Parmi les produits bénéficiant d’une promotion, le Samsung 980 Pro bénéficie d’une remise allant de 6% pour la version 500 Go à 32% pour le modèle 1 To, ce qui donne dans ce cas un prix final de quasiment 150 euros. La remise appliquée au Samsung 980 Pro 2 To est un peu moins importante (-22%), mais cela fait toute de même baisser le prix de cette versions à seulement 230 euros.

Crédit : Samsung

Rappelons que ce SSD interne au format M.2 NVMe utilise un contrôleur « maison » et profite d’une interface PCI-Express 4.0 pour des performances théoriques culminant à 7000 Mo/s en lecture et 5000 Mo/s en écriture (pour les capacités les plus importantes).

Acheter le SSD Samsung 980 Pro 1 To à 150€ (-32%) sur Amazon

Moins performant que le 980 Pro mais également moins cher, le SSD Samsung 980 « classique » profite lui aussi des Prime Days avec des réductions de 16% sur la version 1 To (75,99 euros) et 26% sur le modèle 512 go (59,99 euros). Moins intéressant, le 980 Pro 250 Go voit quant à lui son tarif baisser de 12%, à 53,59 euros. Les SSD externes de Samsung ne sont pas en reste avec par exemple le T7 du constructeur qui profite d’une réduction comprise entre 9% et 20% suivant les versions.

Acheter le SSD Samsung T7 2 To à 171€ (-20%) sur Amazon

Notez enfin que tous les produits de stockage Samsung qui bénéficient de réductions « Prime Days » sont disponibles ici.