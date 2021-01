Samsung présente son Galaxy Chromebook 2, avec écran Full HD QLED

Samsung n’a finalement pas attendu le CES 2021 pour dévoiler son Galaxy Chromebook 2. Une machine qui, malgré son nom, n’est pas dans la même lignée que le Galaxy Chromebook premier du nom. Elle est en effet moins puissante, mais moins chère.

Le prix de lancement de ce Galaxy Chromebook 2 est ainsi fixé à 549,99 dollars (pour la version munie de l’Intel Celeron 5205U) et non 999 dollars comme son ancêtre. Sa meilleure variante embarque toujours un processeur Intel Core de 10e génération ; seulement, il ne s’agit plus de l’Intel Core i5-10210U, mais du Core i3-10110U, un 2 cœurs / 4 threads. Avec une telle puce, le prix passe à 699 dollars. Au niveau de l’écran, on retrouve une dalle 13,3 pouces en Full HD alimentée par la technologie QLED. La machine tourne naturellement sous Chrome OS.

Samsung annonce une dizaine de nouveaux écrans OLED pour PC portables

Caractéristiques

L’ensemble des configurations de ce Galaxy Chromebook 2 sont à découvrir dans le tableau ci-dessous.