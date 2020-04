Samsung prévoit une production de masse en 5 nm EUV d’ici juillet

Les premiers produits en 7 nm ne sont disponibles que depuis quelques mois pour nos PC, avec les GPU Navi et CPU Ryzen 3000 d’AMD et bientôt les GPU Ampere de NVIDIA, mais le 5 nm fait déjà régulièrement parler de lui. TSMC vient de lancer la production de masse en 5 nm, et Samsung indique qu’elle commencera de son côté à produire en masse en 5 nm EUV au cours du deuxième trimestre 2020, soit avant juillet.

Pour l’instant, cette finesse de gravure concerne surtout le SoC A14 d’Apple chez TSMC. Cependant, on a appris récemment que NVIDIA travaillait sur de mystérieux produits en 5 nm. Or l’entreprise se fournit à la fois auprès de TSMC et de Samsung. Cela pourrait signifier que la prochaine génération de GPU, Hopper, s’appuierait sur un process EUV 5 nm. Chez Samsung, l’Exynos 1000 devrait bénéficier de ce process.

Samsung lancera la production de masse de modules mémoire DDR5 en 2021

Le 3 nm MBCFET dans deux ans

Afin de remettre les choses dans leur contexte, rappelons que Samsung a lancé la production de masse sur sa première ligne 7 nm EUV en février dernier. Outre le 5 nm EUV, elle œuvre également sur du 3 nm MBCFET programmé pour 2022. Du côté de TSMC, le N3 est prévu pour 2021 et le N2, pour 2022.

Dans son communiqué, Samsung néanmoins prudent. Il précise que « au cours du deuxième trimestre, la société souhaite étendre son leadership sur l’EUV, en commençant par le lancement de la production en masse de produits 5 nm, tout en surveillant de près la situation incertaine du marché causée par le COVID-19 ». Espérons donc pour la firme que la pandémie actuelle de coronavirus ne contrecarre pas trop ses plans.