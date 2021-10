Sharkoon lance deux nouveaux ventilateurs aRGB, dont un translucide

Les Shark Disc PWM et Shark Blades PWM ; le premier possède 9 LED, le second 20 LED.

Après le clavier Skiller SGK60 doté de commutateurs Khail BOX la semaine dernière, Sharkoon dévoile de nouveaux produits, des ventilateurs cette fois : les Shark Disc PWM et Shark Blades PWM. Le premier est entièrement translucide et possède 9 LED au niveau du moyeu ; le second est noir et entouré par un anneau composé de 20 LED. Ils proposent tous deux un éclairage de type aRGB compatible Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion et ASRock Polychrome.

Ces deux turbines ont des dimensions identiques de 120 x 120 x 25 mm. En revanche, le Shark Blades est un peu plus lourd avec un poids de 142 grammes contre 96 grammes pour le Shark Disc. La vitesse de rotation varie entre 400 tr/min et 1400 tr/min dans les deux cas, à un volume sonore de 24,8 dB(A) à pleine vitesse. Cependant, le Shark Blades génère un débit d’air de 94,8 m³/h et une pression de 1,16 mm-H2O ; des valeurs qui sont de 82,35 m³/h et 1,82 mm-H2O pour le Shark Disc.

MTBF de 50 000 heures

Les ventilateurs se branchent via un câble 4-Pin PWM d’une longueur de 450 mm et LED 3-Pin (5V-D-G) / 4-Pin (5V-D-coded-G) d’une longueur de 500 + 50 mm. Ils ont un MTBF (Mean Time Between Failures) de 50 000 heures selon Sharkoon.

Ces Shark Disc PWM et Shark Blades PWM sont disponibles dès à présent à un tarif de 9,99 euros l’unité.