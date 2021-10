Sharkoon lance un clavier Skiller SGK60 doté de commutateurs Khail BOX

Sharkoon Technologies présente un nouveau clavier gamer, le Skiller SGK60. Ce modèle mécanique a une longueur de 450 mm, une largeur de 165 mm, et une hauteur de 38 mm. Il possède 104 touches, dont un pavé numérique.

L’entreprise propose ce clavier avoir trois types de commutateurs Kailh BOX : rouges, marron, blancs. Ces trois modèles ont une pression de refoulement d’environ 45 g et une hauteur de déclenchement de 1,8 mm. Les commutateurs rouges sont linéaires, les marron bénéficient d’un retour tactile et les blancs d’un retour tactile et acoustique. Quel que soit le modèle, Sharkoon annonce une durée de vie d’au moins 80 millions de clics. Par ailleurs, l’entreprise fournit 14 touches en PBT offrant une meilleure durabilité.

Sharkoon dévoile son Skiller SGS2 Jr., un fauteuil gaming pour les enfants

Beaucoup de RGB

Cela ne vous aura pas échappé sur les images et la vidéo, ce clavier Skiller SGK60 rutile d’effets RGB, présents au niveau des touches mais également distillés par une bande LED située sur la tranche arrière du clavier et appelée l’Edge Light. Il y a quinze effets disponibles pour les touches et dix pour l’Edge Light.

En vrac, mentionnons aussi la présence de 3 touches multimédias et d’une touche macro ainsi que la possibilité d’enregistrer 20 profils. Ce clavier, filaire, se connecte à un PC via un câble USB long de 180 cm. Le poids total est de 1056 grammes.

Ce Sharkoon Skiller SGK60 est disponible dès à présent à un prix conseillé de 89,90 euros. Vous pouvez consulter un test sur le site Igor’s Lab ; Alexander Brose lui a accordé une note de 4 sur 5.

Sharkoon lance son énorme boîtier Elite Shark CA700