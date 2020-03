SilentiumPC accorde du RGB configurable à son dissipateur CPU Fortis 3

En 2015, SilentiumPC sortait son dissipateur CPU Fortis 3, qui s’est rapidement imposé comme un best seller pour la marque. L’entreprise lance une nouvelle itération, intitulée Fortis 3 EVO ARGB. L’engin mesure 158 × 140 × 125 mm et s’appuie sur cinq caloducs en aluminium. Comme son nom le laisse présager, ce modèle bénéficie surtout du RGB configurable.

Le ventilateur est un modèle Pulsar HP ARGB de 140 mm. Celui-ci dispose d’un plastique blanc translucide qui fait la part belle à ses effets lumineux. En effet, les LED intégrées dans le moyeux peuvent resplendir à travers les pales mais aussi le cadre.

De 250 à 140 tr/min

La turbine dispose d’un connecteur PWM à 4 broches et d’un connecteur ARGB à 3 broches. Notez que les modifications ne sont pas juste esthétiques, puisque le ventilateur permet aussi une plus grande plage de rotations. Il mouline de 250 à 1400 tr/min, contre 500 à 1400 tr/min pour la première mouture Fortis 3. En outre, son roulement hydraulique octroie une durée de vie estimée de 50 000 heures. Pour les les sockets compatibles, on retrouve les FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+) et AM4 chez AMD, et LGA 115x, LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 2011, LGA 1366 et LGA 775 du côté d’Intel. SilentiumPC n’a pas dévoilé le prix mais indique une garantie de deux ans.