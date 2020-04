SilentiumPC étoffe sa gamme Corona, avec les ventilateurs HP EVO ARGB

Si désormais, à cause de la pandémie de coronavirus, le terme « corona » n’est pas très engageant, il désigne, outre une marque de bières mexicaines, une gamme de ventilateurs chez SilentiumPC. Le fabricant dévoile une nouvelle turbine dans cette série : le Corona HP EVO ARGB.

Toutefois, n’y voyez pas forcément un coup marketing opportuniste. En effet, comme nos confères de TechPowerUp le rappellent, dans la langue de Shakespeare, « corona » désigne notamment « l’enveloppe gazeuse raréfiée du soleil et des autres étoiles ». Un phénomène donnant à l’astre « une aura et l’apparence d’être plus grande qu’elle ne l’est » et qui est sans doute l’effet recherché par SilentiumPC pour ses ventilateurs. Quoiqu’il en soit, ces Corona HP EVO ARGB sont surtout une mise à jour des Corona HP RGB sortis en juillet dernier. Disponibles en 120 ou 140 mm, ils s’arment d’un anneau lumineux composé de 18 LED configurables.

Un magnifique lit destiné aux joueurs

35 CFM pour le 120 mm, 45 CFM pour le 140 mm

Le modèle 120 mm offre une rotation de 1500 tr/min pour un débit d’air de 35 CFM. Le 140 mm tourne à 1200 tr/min pour un débit d’air de 45 CFM. SilentiumPC propose ses turbines à l’unité ou en pack de trois. Dans ce dernier cas, un petit contrôleur ARGB est fourni. Sinon, il faut passer par le logiciel de sa carte mère. La société n’a pas révélé les prix.