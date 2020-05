SilentiumPC Grandis 3 Evo ARGB : un dissipateur CPU massif capable de gérer un processeur avec un TDP de 250W

SilentiumPC poursuit son renouvellement de gamme pour les dissipateurs CPU. En mars, la firme lançait une version ARGB de son Fortis 3. Il y a quelques jours, elle présentait le Spartan 4 Max Evo ARGB, une mise à jour du Spartan 3. Au tour du Grandis de bénéficier d’un traitement similaire, avec le Grandis 3 Evo ARGB, le remplaçant du Grandis 2.

On reste sur un dissipateur plutôt imposant de type double tour, capable de prendre en charge un processeur avec un TDP de 250W. Ce Grandis 3 Evo ARGB peut donc être associé sans problème avec les processeurs Comet Lake-S d’Intel par exemple, y compris les puces déverrouillées puisque celles-ci ont un TDP de 125W. L’engin mesure 159 mm x 140 mm x 131 mm et pèse 961 grammes.

Deux ventilateurs Pulsar HP ARGB, un de 120 mm, un de 140 mm

Au niveau des ailettes en aluminium, SlientiumPC a abandonné les perforations au profit d’une surface de dissipation plus vaste. En outre, ces dernières héritent de bords dentelés. La base du dissipateur, plus épaisse que sur le Grandis 2, ainsi que les six caloducs de 6 mm de diamètre, sont désormais en cuivre nickelé.

Les turbines ont également été changées. Le Grandis 3 Evo ARGB embarque deux ventilateurs Pulsar HP ARGB, un de 120 mm et un de 140 mm. Ces modèles à roulements hydrauliques moulinent entre 250 et 1600 tr/min et 250 et 1400 tr/min respectivement. Leur durée de vie estimée est de 50 000 heures. Comme leur nom l’indique, ils distillent des effets RGB synchronisables via des diodes placées dans le moyeu.

Enfin, pour les sockets, on retrouve l’AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1 du côté d’AMD, les LGA 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / LGA 1366 / LGA 2066 / 2011-3 / 2011 du côté d’Intel. SilentiumPC n’a pas dévoilé le tarif.