SilentiumPC lance son dissipateur CPU Spartan 4 Max Evo ARGB

La période est au renouvellement des dissipateurs CPU du côté de SilentiumPC. Après avoir accordé du RGB configurable à son dissipateur CPU Fortis 3, la société présente son dissipateur CPU Spartan 4 Max Evo ARGB. Ce modèle est une mise à jour du Spartan 3.

La nouveauté réside dans le ventilateur. Désormais, c’est une turbine Pulsar HP de 120 mm en remplacement de la Sigma Pro de 100 mm. Sa vitesse de rotation oscille entre 250 et 1600 tours/minute. Son MTBF est de 50 000 heures. Comme vous pouvez le voir sur les photos, celui-ci est blanc et profite d’effets ARGB. Il est possible de les synchroniser via ASRock Polychrome Sync, MSI Mystic Light, Asus Aura et Gigabyte RGB Fusion 2.0.

Trois caloducs de 6 mm de diamètre

De type tour, ce Spartan 4 Max Evo ARGB a des dimensions de 143 × 124 × 71 mm pour un poids de 497 grammes. Il prend en charge des processeurs avec un TDP de 125W. Pour le refroidissement, il s’appuie sur trois caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre et d’un réseau d’ailettes en aluminium. Les sockets Intel compatibles sont les LGA 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156. Du côté d’AMD, les AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1. SilentiumPC n’a pas indiqué le prix, mais ce Spartan 4 Mlax EVO ARGB devrait être un dissipateur CPU plutôt bon marché. Notez que l’entreprise fournit aussi de la pâte thermique Pactum PT-1.

