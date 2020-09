Six processeurs Jasper Lake en 10 nm en vadrouille

Deux séries de trois pièces, avec des TDP de 10 W et 6 W, embarquant jusqu’à 4 cœurs / 4 threads.

Voici quelques détails concernant six références dans la gamme Jasper Lake. Pour rappel, ces processeurs Pentium et Celeron succéderont aux puces Gemini Lake. À l’instar des Tiger Lake récemment officialisés par Intel, ils s’appuient sur une gravure en 10 nm. Leurs principaux atouts sont un iGPU Gen11 basse consommation et des cœurs CPU Tremont qu’on retrouve également sur les puces Lakefield.

Le site FanLessTech dévoile six processeurs. Trois font partie de la gamme desktop. Ils affichent un TDP de 10 W. Les trois autres solutions, dans la gamme mobile, se limitent à un TDP de 6W.

Les puces Gemini Lake passent en EOL

Un Pentium Silver J6005 qui monte à 3,3 GHz

Les tableaux ci-dessous rassemblent les caractéristiques communiquées.

Processeurs Cœurs / Thread Fréquence de base Fréquence Boost sur 4 cœurs Cache L2 Pentium Silver N6005 4 / 4 2 GHz 3,3 GHz 4 Mo Celeron N5105 4 / 4 2 GHz 2,8 GHz 4 Mo Celeron N4505 2 / 2 2 GHz 2,9 GHz 4 Mo Desktop

Processeur Cœurs / Thread Fréquence de base Fréquence Boost sur 4 coeurs Cache L2 Pentium Silver N6000 4 / 4 1,1 GHz 3,1 GHz 4 Mo Celeron N5100 4 / 4 1,1 GHz 2,8 GHz 4 Mo Celeron N4500 4 / 4 1,1 GHz 2,8 GHz 4 Mo Mobile

On constate que ces processeurs Jasper Lake font l’impasse sur l’Hyper-Threading. La fréquence de base de la première série est de 2 GHz pour l’ensemble des modèles, contre 1,1 GHz pour la seconde. En l’état, le Pentium Silver N6005 et ses 4 cœurs / 4 threads s’impose comme le fleuron de la série avec une fréquence maximale de 3,3 GHz sur ses quatre cœurs. Son homologue de 6 W se borne à une fréquence maximale de 3,1 GHz.

Pour l’instant, la date de commercialisation des puces Jasper Lake reste inconnue. Par ailleurs, Intel avait présenté son architecture Tremont dans une vidéo publiée fin août.