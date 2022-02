Soldes Darty : les Samsung Galaxy Buds+ à moitié prix !

C’est la fête chez Darty ! Pour les soldes d’hiver, l’enseigne vous propose une offre exceptionnelle : les écouteurs Samsung Galaxy Buds+ noir avec -46% de réduction. Ils se retrouvent ainsi à seulement 79,99€ au lieu de 149,99€. Une aubaine pour des écouteurs qui ont fait leurs preuves.

Les Galaxy Buds+ : la qualité Samsung à moitié prix

Vous avez envie d’innovation ? Dans ce cas là, n’hésitez plus et procurez-vous les Samsung Galaxy Buds+. Aussi performants que légers, ils peuvent vous accompagner dans toutes vos activités, et ce, en toutes circonstances.

Dotés d’une qualité de son exceptionnelles, les Galaxy Buds+ offrent un rendu précis avec des contrastes en profondeur et des basses équilibrées. Ils sont équipés de commandes tactiles et proposent le Bluetooth 5.0. Vous pouvez ainsi profiter de toutes vos playlists et répondre à un appel en un seul geste.

Ils sont également certifiés IPX2 et peuvent donc résister à la transpiration et aux éclaboussures. Enfin, la batterie performante permet jusqu’à 22h d’écoute en continu, sans aucune recharge. L’étui de charge ajoute jusqu’à 11h d’écoute supplémentaire pour un total de 33h d’autonomie.

En prime, pour tout achat des écouteurs chez Darty, vous pouvez profiter de 4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium.

Pour profiter de ces offres, rendez-vous dès maintenant sur le site de Darty ! Ce n’est pas tous les jours que l’on peut profiter d’écouteurs aussi haut de gamme presque à moitié prix.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.