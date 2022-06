Soldes d’été : la licence lifetime Windows 10 à 18€ et Office à seulement 23€ !

C’est le moment ou jamais d’équiper votre ordinateur ! Pour célébrer le milieu de l’année, le site VIP-Urcdkey vous propose Windows 10, Office et bien d’autres logiciels à prix mini. Toutes les offres sont détaillées ci-dessous.

Le site de vente de logiciels VIP-Urcdkey vous propose des logiciels à prix mini toute l’année. Mais pour célébrer ce milieu d’année, le site va encore plus loin et propose des prix encore plus bas que d’habitude. Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Office 2019 Pro ou encore Office 2016, tous vos logiciels Microsoft favoris sont disponibles à prix mini.

Avec le code TOMS25, le site vous propose en effet -30% de réduction sur les offres suivantes :

Comment profiter des prix minis ?

Pour bénéficier de tous ces prix bas, rien de plus simple. Il vous suffit d’inscrire le code promo TOMS25 lors de votre commande dans la barre de saisie prévu à cet effet.

Pour voir le montant de votre panier une fois la réduction appliquée, cliquez sur le bouton « Application » ou « Apply » à côté de la barre de saisie où vous avez inscrit votre code promo.

Une fois votre commande validée, vous recevez dans les plus brefs délais une confirmation de commande par mail, puis votre clé de logiciel.

Et voilà, il ne vous reste plus qu’à installer vos logiciels pour en profiter. Pour profiter d’un nouveau système d’exploitation, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre ordinateur et de cliquer sur « Modifier la clé de produit ».

Les clés vendues par VIP-Urcdkey ne sont utilisables que sur un seul ordinateur et ne peuvent pas être transférées, même en cas de changement d’ordinateur.

Les licences vendues par VIP-URcdkey sont-elles légales ?

Depuis le 3 juillet 2012, partout dans l’Union Européenne, « un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences d’occasion permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via internet ». Et ce conformément à la décision suivante de la Cour de Justice de l’UE.

Cette décision a été complétée le 18 juin 2014 par la Cour régionale de Francfort qui a décrété (acte AZ 2-06 O 469/13) que la vente d’une clé d’activation sans certificat d’authenticité est autorisée.

VIP-URcdkey, comme d’autres revendeurs, peut donc vendre en toute légitimité des licences Windows 10 à prix mini. Il faut savoir que les clés vendues sont soumises à validation auprès de Microsoft, au moment de l’enregistrement.

Des cas rares d’enregistrement défaillant peuvent survenir. Dans cette situation, VIP-URcdkey assure la mise à disposition d’une nouvelle clé d’activation auprès de l’acheteur.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par VIP-Urcdkey.