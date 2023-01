Soldes d’hiver : profitez d’un réduction de -20% sur les écouteurs Jabra Elite 7 Active chez la Fnac

Voir l’offre chez la Fnac

Vous souhaitez vous faire plaisir pour ce début d’année ? Profitez des soldes d’hiver chez la Fnac ! Pendant quelques jours, l’enseigne propose en effet des bons plans à foison. Smartphones, ordinateurs, TV, etc. Tous les rayons sont à prix cassé !

Aujourd’hui, ce sont des écouteurs qui ont attiré notre attention : les Jabra Elite 7 Active Noir avec un chargeur à induction. Pour les soldes d’hiver, la Fnac les propose avec -20% de réduction. Vous pouvez ainsi vous les procurer pour seulement 119,99€ au lieu de 149,99€.

La Fnac ne s’arrête pas là ! Pour vous faire profiter de vos écouteurs dès leur réception, l’enseigne vous propose également 4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille.

Des écouteurs avec réduction de bruit active et jusqu’à 30h d’autonomie

Avec les Jabra Elite 7 Active, vous profitez d’une paire d’écouteurs sans fil haut de gamme avec la réduction active du bruit. Cela signifie qu’ils sont capables d’annuler les bruits qui vous entourent afin de vous permettre de profiter de tous vos contenus audio dans le plus grand confort.

Côté son, il propose des aigus clairs et nets avec des basses profondes et équilibrées. Vous pouvez même personnaliser votre son via l’application Jabra Sound+.

Autre avantage de taille, ils proposent une autonomie allant jusqu’à 8h sans le boîtier de charge et 30 heures avec le boîtier de charge !

En clair, avec les Jabra Elite 7 Active, vous profitez d’écouteurs robustes, performants et polyvalents.

Vous souhaitez en savoir plus sur les écouteurs sans fil ? Rendez-vous vite chez la Fnac ! Attention, les stocks sont limités. Si l’offre vous intéresse, on vous conseille donc de ne pas traîner.

Précisons finalement que ces écouteurs sont vendus et expédiés par Darty. Aussi, après 71 858 ventes au moment de l’écriture de cet article, ils bénéficient d’une excellente moyenne de 4,5/5.