Sony estime vendre 18 millions de PlayStation 5 en 2021

Durant son premier mois de commercialisation, la PlayStation 5 de Sony a été vendue à plus de 3,4 millions d’exemplaires. Elle devance ainsi nettement sa rivale, la Xbox Series X/S, écoulée à 2 millions d’unités environ.

Malgré les difficultés d’approvisionnement, la PlayStation 5 réalise un meilleur démarrage que la PlayStation 4. L’avenir nous le dira, mais elle semble donc bien partie pour détrôner un jour sa prédécesseur en nombre total de ventes, qui en comptabilise au moins 115 millions en sept ans de carrière.

Une offre toujours insuffisante

En réalité, ce n’est pas la demande qui fait défaut, mais plutôt l’offre. Dès l’ouverture des précommandes en septembre, la PlayStation 5 s’est retrouvée en rupture de stock. Malheureusement pour les clients, aujourd’hui encore, la situation ne s’est guère améliorée.

En 2021, grâce à un accroissement des capacités de production de TSMC et des sous-traitants, Sony espère produire et vendre entre 16,8 et 18 millions de PlayStation 5, selon le DigiTimes.