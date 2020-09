SSD Adata XPG Gammix S70 : jusqu’à 7,4 Go/s

Adata présente – succinctement – un nouveau SSD M.2 en PCIe 4.0, le XPG Gammix S70. Celui-ci atteint des vitesses de 7 400 / 6 400 Mo par seconde en lecture / écriture séquentielles.

L’entreprise met également en avant un dissipateur de chaleur en aluminium Cool Armor. Avec sa structure de type « terrasses », il est censé offrir des performances de refroidissement 30 % supérieures – sans qu’on sache par rapport à quoi.

Comparatif géant de SSD : 167 modèles en test

En 1 ou 2 To

Les autres informations communiquées mentionnent un cryptage des données E2E et un chiffrement 256 bits AES. Disponible dans des versions 1 To et 2 To, ce SSD XPG Gammix S70 bénéficiera d’une garantie de 5 ans. Ni date de sortie ni prix pour le moment.

Source : Guru3D